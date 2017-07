Ab sofort fliegt die Airline ab Zhengzhou die nordamerikanische Stadt Atlanta zweimal wöchentlich an.

Luxemburg. Die Frachtfluglinie Cargolux erweitert ihr Streckennetz ab Zhengzhou (CGO, China) mit einer neuen Verbindung nach Atlanta. Die nordamerikanische Stadt ist nach Chicago damit die zweite Destination mit einer direkten Verbindung von und zum chinesischen Cargolux-Frachtdrehkreuz. Vor wenigen Tagen hat Cargolux den ersten kommerziellen Flug von CGO nach Atlanta absolviert. Ab sofort fliegt die Airline immer sonntags um 8.45 Uhr ab CGO. Die Ankunft in Atlanta erfolgt um 12.50 Uhr (jeweils Ortszeit). In westlicher Richtung startet Flug CV9856 in Atlanta jeweils sonntags um 14.50 Uhr und erreicht Zhengzhou um 21.15 Uhr. Eine zweite zusätzliche Verbindung von Zhengzhou nach Atlanta soll ab dem 4. Juli ihren Dienst aufnehmen. Hierbei verlässt der Frachter CGO mittwochs um 7.15 Uhr und landet um 14.30 Uhr in Atlanta. Darüber hinaus verbindet Cargolux Zhengzhou und Chicago jeden Dienstag, Donnerstag und Freitag.

Mit den beiden zusätzlichen China-USA-Verbindungen will Cargolux seine Position in China und auf den transpazifischen Handelsrouten ausbauen. Die Frachtnachfrage auf der Cargolux-Zhengzhou-Strecke sei außergewöhnlich stark, was teilweise aus dem Wachstum im E-Commerce resultiere, teilte das Unternehmen mit. Zudem werde die Nachfrage nach Verbindungen zwischen Asien und Amerika durch die wachsenden Märkte in Brasilien und Mexiko befeuert, da diese in der Hauptsache über Nordamerika bedient werden. (sno)