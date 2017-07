Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt klagt über überlastete Terminals in Rotterdam und Antwerpen. Die Folge sind Wartezeiten von bis zu 120 Stunden.

Duisburg. Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) hat über massive Verzögerungen beim Containerumschlag in den Seehäfen Rotterdam und Antwerpen geklagt. Binnenschiffe würden an den Containerterminals nur noch mit mehrtägiger Verspätung abgefertigt, teilte der Verband am Montag in Duisburg mit. Die Wartezeiten beim Laden und Löschen der Fracht könnten je nach Hafen bis zu 120 Stunden betragen.

Die Branche könne unter diesen Umständen nicht mehr garantieren, die Fahrpläne einzuhalten. Folgen seien zusätzliche Kosten und ein erheblicher Mehraufwand. Aus der Not heraus würden derzeit immer mehr Containerverkehre auf die Straße verlagert. Als Grund nannte der BDB unter anderem die Fusion der großen Seereedereien mit komplett neuen Abfahrtplänen. „Diese sorgen seit Monaten weltweit für Chaos in der Abfertigung", betonte der Verband. Große Seeterminals in den Westhäfen seien stark ausgelastet. Zusätzlich habe der Cyberangriff auf ein großes Terminal in den vergangenen Tagen die Abfertigung zusätzlich ins Stocken gebracht. „Alle Versprechungen der Terminalbetreiber, diese Situation nun kurzfristig in den Griff zu bekommen, haben sich als haltlos erwiesen", beklagt der Zusammenschluss.

„Es genügt uns nicht, dass in gemeinsamen Gesprächen mit Terminalbetreibern Besserung gelobt wird. Die Seehäfen sind aufgefordert, die Abfertigungsprobleme endlich operativ in den Griff zu bekommen”, fordert der Verband. Dazu müssten auch Binnenschifffahrtsunternehmen verbindliche Abfertigungstermine erhalten, machten die Mitglieder deutlich. (dpa/sno)