ZEITFRACHT üBERNIMMT WEITERE TEILE VON AIR BERLIN

Berlin. Auch für die Technik-Tochter von Air Berlin ist ein Käufer gefunden: Das Berliner Logistikunternehmen Zeitfracht will das Unternehmen zusammen mit der Wartungsfirma Nayak erwerben. Der Vertrag solle noch diese Woche unterzeichnet werden, teilte Air Berlin am Donnerstag mit. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die Techniksparte hat auch in Düsseldorf einen Standort.

Zeitfracht kauft weitere Airline

Rund 300 Mitarbeiter würden übernommen. „Für die weiteren rund 550 Mitarbeiter steht eine Transfergesellschaft zur Abfederung sozialer Härten bereit“, teilte die Airline mit. Die Auffanggesellschaft könne „aufgrund der Liquiditätssituation“ in diesem Verfahren ohne staatliche Beihilfe oder Unterstützung Dritter finanziert werden.

Die Berliner Logistikgruppe hat mit Wirkung zum 1. Oktober 2017 zudem die Kölner WDL-Aviation übernommen. Die WDL betreibt derzeit mit 95 Beschäftigten vier Regional Jets. Die Flugzeuge haben jeweils die Kapazität, die Nutzlast von rund zehn Tonnen Fracht insbesondere im Stückgut und Paketbereich zu transportieren.

Der letzte Air-Berlin-Flug

Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin verhandelt nun parallel noch mit Easyjet und Condor über den Verkauf von Teilen des Unternehmens. „Es ist ein knappes Rennen zwischen den beiden“, so ein Air-Berlin-Sprecher. Knapp wird auch die Zeit für eine Einigung mit einem oder beiden Bietern. Denn Air Berlin stellt an diesem Freitag ihren Flugbetrieb ein.

Nachdem Air Berlin – die nach Lufthansa bisher zweitgrößte deutsche Fluglinie – Mitte August Insolvenz angemeldet hatte, verschwindet das Kürzel „AB“ heute Abend von den Anzeigetafeln. Der letzte Flug von Air Berlin wird am Freitagabend in München starten und gegen 22.45 Uhr in Berlin Tegel landen. (dpa/jt)