VERSICHERER: TECHNIK KöNNTE LEBEN RETTEN

Berlin. Unfälle mit schweren Lkw enden oft dramatisch. Dabei sterben pro Jahr fast 500 Menschen; über 3200 werden schwer verletzt. Viele dieser Unfälle wären mit den heute verfügbaren technischen Maßnahmen vermeidbar oder würden glimpflicher ablaufen. Das hat eine Analyse des Unfallgeschehens von schweren Lkw ergeben, die die Unfallforschung der Versicherer (UDV) im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) durchgeführt hat. Dabei wurden drei häufige Unfallkonstellationen identifiziert, die auch besonders schwere Unfallfolgen haben: Ein Lkwfährt auf ein Stauende auf, ein Auto fährt am Stauende auf einen Lastwagen auf oder ein Lkw-Fahrer übersieht einen Radfahrer. Die UDV fordert daher verstärkt Maßnahmen gegen diese häufigen Unfallursachen einzuleiten.

Ursache 1: Auffahrender Lkw

Bei einer Sonderuntersuchung des Unfallgeschehens in Brandenburg habe sich gezeigt, dass fast ein Fünftel aller schweren Lkw-Unfälle und 30 Prozent der dabei Getöteten einem Vorfall mit einem auffahrenden Lkw zuzuordnen waren. Ein optimales Notbremssystem hätte in etwa 80 Prozent der Fälle den Unfall ganz verhindert oder die Folgen deutlich verringert. Deshalb fordert die UDV, dass die Wirksamkeit von Notbremssystemen deutlich erhöht werden muss.

Die Kollision auf stehende Fahrzeuge müsse vollständig vermieden werden. Daher dürfe das System durch den Fahrer nicht dauerhaft deaktivierbar sein. „Wären diese Forderungen erfüllt, könnten die meisten Auffahrunfälle vermieden oder deutlich abgeschwächt werden“, sagte UDV-Leiter Siegfried Brockmann.

Ursache 2: Auffahren auf Lkw

Übermüdung, Ablenkung und zu geringer Abstand führen immer wieder zu schweren Auffahrunfällen von Pkw oder Kleintransportern auf Lkw. In Brandenburg sind nach Angaben der UDV etwa ein Viertel aller schweren Lkw-Unfälle dieser Unfallkonstellation zuzuordnen. Die Unfallfolgen seien auch deshalb so schwer, weil der hintere Unterfahrschutz am Lkw zu schwach sei. Hinzu komme, dass das auffahrende Fahrzeug oft versetzt auf das Heck des Lkw fährt, so die UDV.

Die Versicherer fordern daher, dass die Wirksamkeit des Heckunterfahrschutzes weiter verbessert wird, indem dieser unter dynamischen Bedingungen und mit realistischen Prüflasten getestet wird. Unfallszenarien mit einer teilweisen oder geringen Überdeckung sollten dabei berücksichtigt werden. Darüber hinaus erachtet die UDV Notbremsassistenten auch für alle Pkw und Kleintransporter als notwendig. Zur Vermeidung solcher Auffahrunfälle gehöre zudem, die Folgen von Ablenkung und Übermüdung Pkw-Fahrern noch intensiver ins Bewusstsein zu bringen.

Ursache 3: Abbiegeunfälle von Lkw mit Radfahrern