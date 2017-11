VERKEHRSTHEMEN SPALTEN JAMAIKA

Berlin. Union, FDP und Grüne sind bei wichtigen Verkehrsthemen weiterhin auseinander. Die CSU habe auch in den Beratungen für ein gemeinsames Sondierungspapier deutlich gemacht, dass sie ein Verbot des Verbrennungsmotors und Fahrverbote für Diesel-Autos nicht akzeptieren werde, sagte Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Donnerstag in Berlin. „Das ist im Dissens.“ Er sei zuversichtlich, dass nun Papiere vorgelegt werden könnten, die aber auch klar die bestehenden Differenzen beschreiben würden. Die Grünen fordern ein Aus von Neuzulassungen mit Diesel- und Benzinmotoren ab 2030.

In den Beratungen der Jamaika-Sondierer zu Verkehr und Agrar habe es am Mittwoch „ordentlich gekracht“, sagte Dobrindt. Zu beiden Bereichen waren am Mittwoch zunächst keine Papiere fertiggestellt worden. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, Experten hätten bis weit nach Mitternacht an einem Papier für Wirtschaft und Verkehr geschrieben. Am frühen Donnerstagmorgen hätten die abschließenden Arbeiten an dem Agrarpapier begonnen. Am Montag sollen die Koalitionsverhandlungen in die zweite Runde gehen. (dpa/jt)