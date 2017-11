VERKEHRSRUNDSCHAU PLUS IM ONLINE-SEMINAR ERKLäRT

München. VerkehrsRundschau plus, das Profiportal der VerkehrsRundschau, ist für alle VerkehrsRundschau-Abonnenten kostenfrei zugänglich. Doch was verbirgt sich dort alles und wie lassen sich die Inhalte für das eigene Unternehmen effektiv nutzen? Antwort auf alle Fragen rund um VerkehrsRundschau plus bietet ein kostenloses Online-Seminar, das am Dienstag, 7. November, von 14 bis 14.30 stattfindet. Die Teilnahme am Seminar ist für alle kostenlos – egal, ob bereits ein VerkehrsRundschau-Abo vorhanden ist oder nicht.

Das Online-Seminar erläutert nicht nur die Grundzüge der Plattform und ihre wesentlichen Vorteile, sondern präsentiert auch, wie Online-Unterweisungen, Videos, Fachbücher, Bloginhalte, Fachartikel, der Fahrverbotskalender und vieles mehr gezielt im Rahmen der eigenen Arbeit eingesetzt werden können. Über eine Chat-Funktion haben alle Teilnehmer die Möglichkeit, gezielt Fragen zu stellen.

Für das Seminar ist eine Vorab-Anmeldung erforderlich, weitere Informationen dazu finden Sie hier:

https://www.verkehrsrundschau.de/events/online-seminar-wir-erklaeren-verkehrsrundschau-plus-am-7-november-2017-1958975.html

Wir freuen uns auf viele Teilnehmer!