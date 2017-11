VERDäCHTIGES PAKET FüHRT ZU SPERRUNG AM FLUGHAFEN HANNOVER

Hannover. Wegen eines verdächtigen Pakets ist der Flughafen Hannover in der Nacht zum Mittwoch zeitweise gesperrt worden. Das Paket fanden Mitarbeiter eines Paketdienstleisters in der Nähe des Flughafens in ihrem Umschlagszentrum. Das Paket stellte sich später als ungefährlich heraus. Inzwischen fliegen wieder alle Flugzeuge nach Plan.

Bundespolizei zerstörte das Paket

Das Paket sollte per Luftpost verschickt werden. Mitarbeiter des Paketunternehmens haben es vor der Abfertigung routinemäßig gescannt. „Dabei konnten die Mitarbeiter den Inhalt des Pakets nicht genau erkennen und haben daher die Polizei gerufen“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Mitarbeiter verließen laut einem Sprecher des Paketdienstleisters sofort das Gebäude. Entschärfer der Bundespolizei zerstörten das Paket. Der Flughafen wurde nach Angaben der Bundespolizei von 23.00 bis 0.49 Uhr gesperrt.

Flughafen gesperrt

Wegen der Sperrung konnten drei Flugzeuge nicht wie geplant am Flughafen Hannover landen, wie ein Sprecher des Airports mitteilte. Eine Maschine aus London musste wieder an ihren Ausgangsort zurückkehren. Zwei Flugzeuge wurden umgeleitet: Eine Maschine aus Kopenhagen flog nach Hamburg und ein Flugzeug aus München nach Osnabrück. Abflüge von Hannover waren nicht betroffen. (dpa/ks)