SCHNEE UND EIS: LISTE DER LKW-RäUMSTATIONEN AKTUALISIERT

Hamburg. Wenn die Temperaturen im Winter immer tiefer sinken, müssen nicht nur Scheiben und Spiegel von Schnee und Eis befreit werden. Lkw-Fahrer sollten auch an das Dach ihres Fahrzeuges denken. Auf dem Planendach eines Lkws oder Trailers können sich mehrere hundert Liter Wasser sammeln. In kalten Winternächten kann diese Wassermenge gefrieren. Unternimmt der Fahrer nichts, können bei der Weiterfahrt schwere Eisbrocken auf die nachfolgenden Fahrzeuge geschleudert werden. Auch herunterwehender Schnee kann anderen schnell die Sicht nehmen und zu gefährlichen Manövern führen. Lkw-Fahrer müssen deshalb ihr Fahrzeug vor Fahrtbeginn kontrollieren und freimachen, so dass andere Verkehrsteilnehmer nicht durch herabfallende Dachlasten gefährdet werden.

Die Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) hat daher nun ihre Liste der Räumstationen, an denen Fahrer ihr Fahrzeug von Schnee und Eis befreien können, aktualisiert. Darauf finden Lkw-Fahrer Rast- und Autohöfe sowie Transportfirmen, auf deren Gelände ein Gerüst zur Schneeräumung des Lkw zur Verfügung steht. Die vollständige Liste steht auf der Website der BG Verkehr zum Download bereit.