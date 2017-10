SCHLESWIG-HOLSTEIN FINDET NICHT GENüGEND VERKEHRSPLANER

30.10.2017 Transport + Logistik

Polen: Logistikbranche würde unter Sonntagsschließungen leiden

Die von der Regierung in Warschau geplante Einschränkung der Ladenöffnungszeiten brächte besonders viele Zulieferer und Spediteure aus dem In- und Ausland in Bedrängnis, wie eine neue Studie ergibt.