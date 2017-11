POST-CFO GEHöRT ZU DEN MäCHTIGSTEN FRAUEN DER WELT

New York/München. Melanie Kreis, Finanzchefin der Deutschen Post, gehört zu den mächtigsten Frauen der Welt. Die Managerin landet auf Platz 67 der berühmten Liste, die das „Forbes“-Magazin jedes Jahr erstellt. In der Unterkategorie der mächtigsten Frauen aus der Geschäftswelt erreicht Kreis sogar Platz 13.

Kreis ist seit 2014 Mitglied des Vorstands der Deutschen Post und zuständig für Personal sowie Finanzen. Die 46-Jährige ist das einzige weibliche Mitglied im Konzernvorstand. Nach ihrem Physik-Studium in Bonn und New York machte Kreis noch einen Master of Business Administration. Sie arbeitete unter anderem bei der Unternehmensberatung McKinsey. Seit 2004 steht sie auf der Gehaltsliste der Deutschen Post.

Platz eins im Ranking der mächtigsten Frauen der Welt belegt bereits das siebte Jahr in Folge die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Für die Liste berücksichtigt „Forbes“ unter anderem Vermögen, Medienpräsenz und Einfluss der jeweiligen Frauen.