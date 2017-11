POST BAUT PACKSTATIONEN-NETZ WEITER AUS

Bonn. Die Deutsche Post will ihr Netz der Packstationen weiter ausbauen. Aktuell umfasse das Angebot 3400 Automaten in 1600 Städten und Gemeinden, teilte der Konzern mit. Damit könnten derzeit 90 Prozent aller Bundesbürger eine DHL-Packstation innerhalb von zehn Minuten erreichen. In einem nächsten Schritt sollen zusätzliche Standorte mit einem neuen, kompakten Automatentyp ausgestattet werden. Diese könnten aufgrund ihrer Bauweise an Orten eingesetzt werden, die für die größeren, bisher üblichen Packstationen ungeeignet sind. Zur Zeit sind die ersten Packstationen des neuen Typs in Hamburg, München, Frankfurt, Bochum und Köln in Betrieb. Bis Ende 2018 sollen bundesweit mehre hundert der neuen Automaten folgen.

Auch die Nutzerfreundlichkeit der Stationen soll sich nach Aussage der Post weiter verbessern. So soll zum Ende des Jahres der Druck der mobilen Paketmarke an den Packstationen eingeführt werden. Damit können Kunden ihre vorab online gekauften Paketmarken direkt an der Packstation ausdrucken und ihr Paket anschließend versenden. Gekauft werden die Paketmarken online oder über die DHL-App. Mit der Auftragsbestätigungsmail erhält der Kunde einen Download-Link sowie einen QR-Code, über den sich die Paketmarke künftig dann direkt an der Packstation ausdrucken lässt. Das Angebot löst den Kauf von klassischen Paketmarken an der Packstation ab. (sno)