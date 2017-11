PERSONELLE VERäNDERUNGEN IN UNTERNEHMEN (KW45)

Seit 1. November führt Malte Lawrenz den Verband der Güterwagenhalter in Deutschland als hauptamtlicher Vorsitzender. Die Mitglieder hatten sich im Juli 2017 für den Wechsel vom Ehren- zum Hauptamt an der Verbandsspitze entschieden. Bereits seit 2012 hält Lawrenz den Vorsitz des Verbandes der Wagenhalter inne. An seiner Seite steht weiterhin Geschäftsführer Jürgen Tuscher.

Antje Lochmann (38) übernimmt die Verkaufsleitung für das Freight Forwarding Geschäft von Geodis in Deutschland. Lochmann war zuvor für unterschiedliche Verkaufsbereiche bei Geodis verantwortlich, bevor sie nun zur National Sales Managerin ernannt wurde. 2011 begann sie ihre Karriere bei Geodis als Manager Inside Sales und verantwortet seit 2016 zusätzlich den Field Sales Bereich.

Jens van Laak ist neuer Geschäftsführer bei Northrail, Assetmanager für Eisenbahnfahrzeuge der Hamburger Paribus-Gruppe. Er wird das Unternehmen zusammen mit Volker Simmering leiten. Thomas Böcher, Geschäftsführer der Paribus-Gruppe, wird in Kürze seine kommissarische Geschäftsführung bei Northrail beenden. Van Laak ist seit mehr als 15 Jahren bei Bahnunternehmen tätig und verfügt über Erfahrungen aus Vertrieb, Marketing, Preispolitik, Produktentwicklung, Business Development und Digitalisierungsprojekten. Zuletzt war er als Key Account Manager im Vertrieb bei einem Hersteller von Schienenfahrzeugen tätig. Darüber hinaus wird der Vertriebsbereich mit Fabian Müller-Reichenwallner und der Technikbereich mit Jochen Rupscheit und René Scharfe verstärkt.

Andreas Kayser (37) übernimmt die deutsche Landesleitung der Luft- und Seefracht beim Logistiker Gebrüder Weiss. Kayser verfügt über langjährige Logistikerfahrung im Bereich Air & Sea und war in verschiedenen Führungspositionen in Logistikunternehmen tätig. Vor seinem Wechsel zu Gebrüder Weiss zeichnete er beim US-amerikanischen Logistiker BDP International als Geschäftsführer Deutschland verantwortlich.

Carole Walker, die langjährige Chefin von Hermes in Großbritannien, ist zur Vorsitzenden der Geschäftsführung der Hermes Europe GmbH, Dachgesellschaft für alle europaweiten Logistikaktivitäten der Otto Group, ernannt worden. Walkers Vorgänger Donald Pilz hat sich entschieden, sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung aufgrund unterschiedlicher Auffassungen in Bezug auf die strategische Ausrichtung der Hermes Gruppe niederzulegen. Pilz war seit März 2016 in der Geschäftsführung der Hermes Europe GmbH als Vorsitzender tätig. Carole Walker trat vor 30 Jahren trat in die Otto Group ein und wurde nach operativen Tätigkeiten im Bereich Kundenservice und Warehousing 2001 Operations Director von Hermes UK. Dort war sie ab 2004 als Managing Director und seit 2009 als Chief Executive Officer tätig. Nachfolger von Walker als CEO von Hermes UK wird Martijn de Lange, Managing Director von Hermes UK.

Roland Neuwald (53) ist seit 3. November 2017 Vorsitzender der Geschäftsführung der Galeria Kaufhof GmbH. Er folgt damit auf Wolfgang Link (50), der Mitte Oktober den Vorsitz des Aufsichtsrats übernommen hat. In den vergangenen vier Jahren beriet Neuwald Beteiligungsunternehmen bei ihrem Engagement im Einzelhandelssektor und verantwortete als Geschäftsführer die Umsetzung von Transformations- und Wachstumsprogrammen. Zuvor war er 14 Jahre für die Metro Group in verschiedenen leitenden Positionen tätig. Zunächst als COO und später als CEO verantwortete Neuwald unter anderem das operative Geschäft und die strategische Ausrichtung von Real Deutschland.

Dietmar Haveloh (55) ist seit dem Sommer neuer Key-Account-Manager bei Anaxco. Haveloh war bisher Geschäftsführer der Active Logistics Koblenz GmbH und blickt auf fast 40 Jahre Berufserfahrung in der Logistikbranche zurück. Seine Kenntnisse wird der Speditionskaufmann und Verkehrsfachwirt in die Bereiche Key-Account-Management sowie die strategische Personalentwicklung einbringen. (th)