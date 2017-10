PERSONELLE VERäNDERUNGEN IN UNTERNEHMEN (KW 43)

Imperial Logistics International richtet ihre Aktivitäten in der Trockenschifffahrt neu aus. Wolfgang Nowak (45) hat als Director die Gesamtverantwortung für den Bereich Dry der Business Unit Shipping übernommen. Unterstützt wird Nowak von Andreas Lemme (51), der von Rhenus PartnerShip zu Imperial gewechselt ist und den Client Service leiten wird. Nowak zeichnete zuvor als Director International in der Business Unit Shipping für die Entwicklung der Imperial-Aktivitäten in Südamerika sowie für den Bereich Shortsea verantwortlich. Lemme wird neben seinen Aufgaben als Head of Client Service im Bereich Dry für das Geschäftsfeld Rhine verantwortlich sein. Zuvor war er neun Jahre Vertriebschef und Head of Inland Shipping bei Rhenus PartnerShip.

Zum 31. Oktober 2017 verabschiedet sich der bisherige Leiter und Gründer der Hellmann Automotive Logistics, Bernd Oevermann, nach mehr als 30 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. Martin Wehner (41) übernimmt als Global Vice President die Leitung der Industry Solution für den Automobilsektor. Er ist bereits seit 15 Jahren in unterschiedlichen Positionen für Hellmann Worldwide Logistics tätig. Zum 31. Oktober folgt Wehner als Leiter der Hellmann Automotive Logistics auf Oevermann, dem langjährigen Kopf der Industry Solution.

Der Aufsichtsrat von MAN Truck & Bus Deutschland hat den Vertrag von Holger Mandel (50) als Mitglied und Vorsitzenden der Geschäftsführung der MAN Truck & Bus Deutschland vorzeitig um weitere drei Jahre bis Ende April 2021 verlängert. Mandel übernahm im Mai 2015 die Verantwortung für MAN Truck & Bus Deutschland. Davor war er innerhalb des VW-Konzerns bei Volkswagen Financial Services für den Aufbau und die Führung der globalen Truck & Bus Dienstleistungsaktivitäten verantwortlich. Ebenso verlängerte der Aufsichtsrat die Bestellung von Christopher Kunstmann zum Mitglied der Geschäftsführung für den Bereich Finanzen bis Mitte 2020. Neu bestellte der Aufsichtsrat ab 1. November 2017 Marc Appelt zum Mitglied der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der Gesellschaft. Er folgt auf Michael Groß, der in der MAN Truck & Bus die neu geschaffene Stelle Personal Zentralfunktionen & Standort München übernimmt.

Nach der Übernahme der Planung Transport Verkehr AG (PTV) durch die Porsche Automobil Holding hat sich die Zusammensetzung des dreiköpfigen Aufsichtsrats der PTV geändert. Neu in das Kontrollgremium eingezogen sind Philipp von Hagen, Vorstandsmitglied der Porsche Automobil Holding und dort zuständig für das Beteiligungsmanagement, sowie Johann Jungwirth, Chief Digital Officer der Volkswagen AG. Von Hagen übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz von Frank-Jürgen Weise, der dieses Amt neben seiner Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit seit 2009 innehatte. Jungwirth folgt Ulrich Brannolte (70). Das Kontrollgremium wird komplettiert von Martin Hubschneider, Vorstandsvorsitzender von CAS Software. Hubschneider begleitet die Unternehmensentwicklung der PTV seit der Gründung der Aktiengesellschaft 1999 im Aufsichtsrat.

Seit Monatsbeginn leitet Markus Suchert (36) das Referat Arbeits-, Sozial- und Tarifrecht im Deutschen Speditions- und Logistikverband (DSLV). Der Volljurist blickt auf eine mehrjährige Erfahrung als Referent eines Abgeordneten des Deutschen Bundestags im Zuständigkeitsbereich Arbeit und Soziales zurück. Als Interessenvertreter der Branche ist Suchert im DSLV ab sofort direkter Ansprechpartner für Politik, Gewerkschaften sowie für Bundesministerien und -behörden in Fragen des Arbeitsrechts und der Sozialpolitik. Daneben ist er unter anderem Koordinator der tarifpolitischen Interessen der DSLV-Landesverbände und führt die Geschäfte des DSLV-Fachausschusses Sozial- und Tarifpolitik/Arbeitsrecht.

Paul Sysmans leitet als neuer Marketing Manager Europe das Marketingteam bei Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE). Sysmans verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Geschäftsführung von Anlagenbauern, davon über 15 Jahre in der Entwicklung und im Management von Vertriebsgesellschaften. Er war für multinationale Konzerne sowie für kleinere Unternehmen tätig. Unter anderem war er in der Geschäftsführung und in verschiedenen Vorstandspositionen vertreten. Seit 2003 war er in der Personalrekrutierung, im Management und in der Entwicklung von Vertriebsgesellschaften in aller Welt tätig.

Daimler Financial Services hat Daniela Gerd tom Markotten mit Wirkung zum 1. November 2017 zur neuen CEO der Moovel Group ernannt. Jörg Lamparter, seit März 2016 Moovel Group CEO, hat im August 2017 die Führung aller Mobilitätsdienste unter dem Dach der Daimler Mobility Services übernommen. Als Head of Mobility Services verantwortet er die Geschäfte von Car2go, Moovel und Mytaxi. Daneben hält Daimler Mobility Services Beteiligungen an Blacklane, Careem, Flinc, FlixBus, Turo und Via. Daniela Gerd tom Markotten hat in den letzten anderthalb Jahren als Leiterin des Bereiches „Digital Solutions & Services“ digitale Anwendungen bei Mercedes-Benz Lkw vorangetrieben.

Ewald Woste (57), langjähriger Vorstand und Aufsichtsrat zahlreicher Energieversorger in Deutschland, verstärkt den Aufsichtsrat der Greencom Networks in München, einem auf Digitalisierung der Energiebranche spezialisiertes Softwareunternehmen. Woste verfügt über mehr als 25 Jahre Berufserfahrung in der deutschen Energiewirtschaft. Aktuell berät er EQT, einen schwedischen Private Equity Investor sowie die australische Bank Macquarie. Er ist Vorsitzender beziehungsweise Mitglied in Aufsichtsräten mehrerer Energieversorger in Deutschland und Österreich, etwa bei EON, Gasag, Thüringer Energie sowie Energie Steiermark.

Die zur Neska-Gruppe in Duisburg gehörende Pohl & Co. GmbH in Hamburg hat sich mit Ablauf des 30. September 2017 von ihrem Geschäftsführer Michael Kleifges getrennt. Seit 1. Oktober 2017 ist Michael Kisser (53) zum weiteren Geschäftsführer der Pohl-Gruppe bestellt worden. Kisser ist seit 24 Jahren im Unternehmen und leitete bisher die Pohl-Niederlassungen in Berlin und Dresden. Diese Aufgaben wird er bis zu einer Nachfolgeregelung auch noch in Personalunion wahrnehmen. (th)