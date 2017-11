ONLINE-SEMINAR "UNTERNEHMERISCHE PFLICHTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM DIGITALEN TACHOGRAF"

München. Die Einführung des digitalen Kontrollgeräts liegt bereits über zehn Jahre zurück. Doch nach wie vor stellen die gesetzlichen Grundlagen und die Erfüllung der damit verbundenen unternehmerischen Verpflichtungen für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Das theoretische Wissen über die gesetzlichen Grundlagen ist in der Regel bei den Unternehmen bereits vorhanden. Allerdings fällt es den Unternehmen oftmals recht schwer, die Erfüllung ihrer unternehmerischen Pflichten in die Praxis umzusetzen. Außerdem kam mit der Neuregelung durch die VO (EU) 2016/403 auch bei Unternehmern Unsicherheit auf, die bis dato eigentlich sicher durch den Rechtsdschungel navigieren konnten.

In unserem Online-Seminar zeigen wir Ihnen anhand von praktischen Fallbeispielen, wie die Einhaltung der Vorschriften schnell und effektiv gewährleistet werden kann. Ziel unserer Veranstaltung ist es, Ihnen aufzuzeigen, wie Sie Ihren unternehmerischen Pflichten schnell, einfach und effizient nachkommen können. Unser Fachreferent Hartmut Nau, Projektmanager der TachoEASY AG, wird Sie am 6. Dezember von 14 bis 15 Uhr ausführlich informieren und auch auf konkrete Fragen eingehen.

Abonnenten der VerkehrsRundschau (ein Teilnehmer pro Abo) können das Online-Seminar kostenfrei belegen. Weitere Teilnehmer aus dem gleichen Unternehmen zahlen einen Sonderpreis von brutto 58,31 € (netto 49,00 € zzgl. 9,31 € MwSt.). Die reguläre Teilnahmegebühr ohne Abonnement beträgt brutto 94,01 € (netto 79,00 € zzgl. 15,01 € MwSt.). Das Online-Seminar wendet sich an Geschäftsführer von Fuhrpark-, Transport- und Logistik-Unternehmen sowie Fuhrparkleiter und Fuhrparkmanager. Rechtzeitig vor der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer von uns die Zugangsdaten und Informationen zum Log-In per E-Mail. Für die Tonübertragung müssen Lautsprecher oder Kopfhörer an Ihrem PC angeschlossen sein.

