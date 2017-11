NIGHT STAR EXPRESS ERHöHT DIE PREISE

Unna. Der Nachtexpress-Dienstleister Night Star Express erhöht seine Preise im kommenden Jahr in Deutschland. Die geplante Preiserhöhung von mindestens fünf Prozent werde das von sieben Logistik-Dienstleistern getragene Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2018 vornehmen. Bedingt durch die regional unterschiedlichen Kostenstrukturen können die Preise in bestimmten Regionen Deutschlands bis zu acht Prozent angehoben werden. Wie der Logistikdienstleister erklärte, reagiert er damit auf die steigenden Produktionskosten der Branche.

Einer der größten Kostentreiber sei der inzwischen immer enger werdende Fahrermarkt, erklärt Matthias Hohmann, Geschäftsführer Night Star Express GmbH Logistik. „Gute und zuverlässige Fahrer zu finden ist auch für Night Star Express nicht mehr so einfach wie noch vor einigen Jahren“, sagt er. Die Anforderungen an die Qualität der Dienstleistung sei in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. „Hier möchten und müssen wir unsere Fahrer leistungsgerecht vergüten, wenn wir unseren Kunden weiterhin eine First Class-Qualität bieten wollen“, sagt der Geschäftsführer. Trotz steigender Sendungsmengen bewege sich Night Star Express in einem schwierigen Marktumfeld mit fortlaufend steigenden Sach- und Personalkosten.