NEUES VERPACKUNGSSYSTEM VON EASYPACK

Sonderheft: Who is Who Logistik 2016

Namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik analysieren im „Who is Who der Logistik 2016“ wieder ausführlich wichtige Trend- und Entwicklungsthemen in Transport, Spedition, Logistik und Supply Chain Management. Das Sonderheft der VerkehrsRundschau enthält neben den ausführlichen Autorenbeiträgen einen umfangreichen Branchenguide mit wichtigen Anbietern logistischer Produkte und Dienstleistungen (PDF-Download)