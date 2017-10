NEUER SCHWERER ELEKTRO-LKW VON FUSO

20.10.2017

Transport + Logistik

POLEN: ERSTES NETZ VON E-TANKSTELLEN

Mit EU-Unterstützung sind die ersten 16 Ladestationen für Elektrofahrzeuge bereits in Betrieb gegangen. In drei Jahren sollen es bereits 200 sein – bei Einkaufszentren und an großen Transitstrecken. Weitere Unternehmen wollen nachziehen.