MERCEDES VERBREITET WEIHNACHTSSTIMMUNG AUF RASTHöFEN

Berlin/Stuttgart. Mercedes-Benz Lkw würdigt den Einsatz von Lkw-Fahrerinnen und –Fahrern in diesem Jahr mit der Dankeschön-Tour „Riding home for Christmas“. Vom 21. November bis zum 14. Dezember macht der Hersteller mit einem RoadStars-Showtruck im Rentier-Look für jeweils drei Tage an den vier deutschen Autohöfen Herzsprung, Schwarmstedt, Herbolzheim und Himmelkron Station. Dort können sich Truckerinnen und Trucker zum Weihnachtsendspurt mit Kaffee, Waffeln und Lebkuchen stärken und eine Geschenkbox mit vorweihnachtlichen Leckereien in Empfang nehmen.

Gewinnspiel am Glücksrad und online

In Schwarmstedt wird der Showtruck zudem vom Infomobil des DocStop für Europäer begleitet, um die Trucker-Gemeinde auf die kostenlose Initiative zur medizinischen Versorgung aufmerksam zu machen. Darüber hinaus können Besucher des Showtrucks am Glücksrad Accessoires aus dem RoadStars-Sortiment gewinnen. Bereits im Vorfeld findet online in der Mercedes-Benz RoadStars-Community ein Weihnachts-Gewinnspiel statt.

Die „Riding Home for Christmas“-Tour macht an folgenden Autohöfen Halt:

22. - 24.11.2017 A24: Shell-Autohof Herzsprung

28. - 30.11.2017 A7: Aral-Autohof Schwarmstedt (mit DocStop)

05. - 07.12.2017 A5: Shell-Autohof Herbolzheim (Europa-Park-Rasthof)

12. - 14.12.2017 A9: Shell-Autohof Himmelkron