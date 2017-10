MEHR LUFTFRACHT AM FLUGHAFEN LEIPZIG-HALLE

Leipzig. Mehr Passagiere, mehr Flugbewegungen, mehr Luftfracht: Die Flughäfen Leipzig-Halle und Dresden haben in den ersten neun Monaten dieses Jahres in allen Bereichen ein kräftiges Plus verzeichnet. Das teilte die Mitteldeutsche Airport Holding am Freitag mit.

Leipzig-Halle hat demnach seine Position als zweitgrößtes Luftfrachtdrehkreuz in Deutschland nach Frankfurt am Main bestätigt. Von Januar bis September seien bei einem Zuwachs von 7,7 Prozent mehr als 828.000 Tonnen Fracht umgeschlagen worden. Damit habe sich das Wachstum am fünftgrößten Frachtflughafen Europas im dreizehnten Jahr in Folge fortgesetzt, teilte die Holding mit.

Mehr Flugbewegungen und Passagiere

Bis Ende September wurden den Angaben zufolge auf den Airports Dresden und Leipzig-Halle zusammen mehr als 3,116 Millionen Fluggäste gezählt. Dies entspreche einem Zuwachs von 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Zahl der Starts und Landungen stieg um 3,8 Prozent auf mehr als 74 100. Auch bei den Passagierzahlen konnten beide Flughäfen zulegen.

Die Mitteldeutsche Airport Holding ist die Dachmarke der Mitteldeutschen Flughafen AG mit den Tochtergesellschaften Leipzig-Halle Airport, Flughafen Dresden International und PortGround. Nach Unternehmensangaben wurden im vergangenen Jahr am Flughafen Leipzig/Halle rund 2,19 Millionen Fluggäste gezählt und rund 1,05 Millionen Tonnen Luftfracht registriert. In Dresden seien 2016 rund 1,67 Millionen Passagiere abgefertigt worden. (dpa/jt)