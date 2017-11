LONDONS BUSSE SOLLEN PAKETE LIEFERN

London. Die bekannten roten Busse in London könnten bald Pakete von Amazon und Co. ausliefern. Wie die Online-Version von „The Times“ berichtet, spricht der Anbieter für öffentlichen Nahverkehr Go-Ahead gerade mit Logistikdienstleistern darüber, seine Busdepots als Hub zur Verfügung zu stellen und leere Busse als Lieferfahrzeuge für Pakete zu verwenden.

So will Go-Ahead dazu beitragen, das Stauproblem in Londons Stadtzentrum in den Griff zu kriegen, das sich durch den E-Commerce-Boom in den vergangenen Jahren stark zugespitzt habe. Sehr viele Online-Shopper lassen sich laut britischen Medien Pakete während ihrer Arbeitszeit ins Büro liefern, wodurch eine große Zahl von Lieferfahrzeugen die Straßen der britischen Hauptstadt verstopfen.

Erst vor Kurzem hatte Londons Bürgermeister Sadiq Khan seinen Entwurf einer Transport-Strategie vorgestellt, in der er ausdrücklich die Transporter als Auslöser für Staus nennt. Viele Transporter- und Lkw-Touren könnten demnach durch bessere Planung vermieden werden.