LKW-BLOCKABFERTIGUNG FüHRT ZU STAUS AUF BAYERNS AUTOBAHNEN

München. Wegen der Blockabfertigung von Lkw an der österreichischen Grenze ist es am Freitag zu langen Staus auf Bayerns Autobahnen gekommen. Um Punkt 5 Uhr zum Ende des Nachtfahrverbots hatten die Tiroler Behörden mit der Abfertigung auf der Inntalautobahn (Autobahn 12) begonnen, wie die bayerische Polizei mitteilte. Innerhalb weniger Minuten stauten sich die Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen der A93 auf deutscher Seite, gegen 7 Uhr war der Stau auf mehr als 30 Kilometer bis zum Inntaldreieck angewachsen.

300 Lkw pro Stunde dürfen über die Grenze

Die Auswirkungen bekamen dort dann auch die Pkw-Fahrer zu spüren: Auf der A8 geriet der Verkehr in beide Richtungen ins Stocken. Die bayerische Polizei sicherte mit über 40 Einsatzkräften die Staus ab. Die Beamten sorgten auch dafür, dass die Lkw den linken Fahrsteifen der A93 nicht befuhren und so die komplette Autobahn blockierten.

Mit dem Pilotprojekt an der Tiroler Grenze soll der Verkehr an Tagen reguliert werden, an denen viel Lkw-Verkehr zu erwarten ist – wie einen Tag nach Österreichs Nationalfeiertag, dem 26. Oktober. Am Freitagmorgen durften maximal 300 Lastwagen pro Stunde die Grenze zu Tirol passieren. Nach Angaben der österreichischen Polizei wurden die Zahlen über den Tag dem Verkehrsaufkommen angepasst. Am Nachmittag waren deutlich weniger Lkw unterwegs, dafür zog der Reiseverkehr an, wegen der kommenden Feiertage und der beginnenden Herbstferien in Bayern und Baden-Württemberg an. (dpa)