HEINZ-JüRGEN LöW WECHSELT ZU VW NUTZFAHRZEUGE

München/Hannover. Heinz-Jürgen Löw, Vorstand Sales & Marketing bei MAN Truck & Bus, wird ab Januar 2018 neuer Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. Löw, der seit 2013 Vorstand Sales & Marketing bei MAN Truck & Bus ist, war vor seiner Zeit bei MAN vierzehn Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei Renault Trucks SAS tätig, zuletzt als Präsident des Unternehmens in Lyon.

Löw übernimmt die Stelle von Bram Schot, der seit September Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der Audi AG ist. Joachim Drees, CEO von MAN Truck & Bus, wird Löws bisherige Aufgaben kommissarisch übernehmen, bis ein Nachfolger für Löw berufen wird.