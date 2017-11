Wien. Die Hamburger Spedition Fr. Meyer’s Sohn (FMS) ist auf dem österreichischen Markt eingestiegen und hat in Wien ein Repräsentanzbüro eröffnet. Das Team unter der Leitung von Philipp Kummer residiert auf der 17. Etage des News Tower im 2. Wiener Gemeindebezirk und hat die Aufgabe, die direkte Betreuung der österreichischen Verladerschaft zu intensivieren.

Von diesem Büro aus werden im Tagesgeschäft österreichische Importeure und Exporteure aus der Papier-, Holz- und Zellstoffindustrie logistisch unterstützt. Dabei werde jegliche Überschneidung mit den Aktivitäten der ILG Innovative Logistics Group in Linz, einem auf General Cargo spezialisierten Joint Venture von FMS mit den geschäftsführenden Gesellschaftern Wolfgang Klepatsch und Peter Neuhuber, vermieden, wie dazu aus Hamburg verlautet.

FMS erwartet im Österreich-Geschäft für dieses Jahr ein Volumen von 60.000 TEU. FMS wurde im September 1897 als Ein-Mann-Unternehmen in der Brandswiete in Hamburg gegründet hat sich eigenen Angaben zufolge zu einer der zehn führenden Seefrachtspeditionen weltweit in Familienbesitz mit über 50 Standorten in 20 Ländern und 725 Mitarbeitern entwickelt. Im Vorjahr wurde ein Umsatz von 750 Millionen Euro erwirtschaftet. (mf)