HAMBURG BEZUSCHUSST ENERGIEBERATUNG IN UNTERNEHMEN

Hamburg. Die Stadt Hamburg fördert ab sofort Beratungsleistungen zum erstmaligen Aufbau eines freiwilligen, zertifizierungsfähigen Energiemanagementsystems in Unternehmen nach DIN EN ISO 50001. Antragsberechtigt sind Unternehmen mit Betriebssitz in Hamburg. Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschusses. Die Höhe der Förderung beträgt bis zu 50 Prozent der förderfähigen Ausgaben, maximal aber 50.000 Euro pro Unternehmen. Die Bagatellgrenze liegt bei 3000 Euro.

Gefördert werden insbesondere die energetische Bestandsaufnahme, die Effizienzanalyse zur Ermittlung von Einsparpotenzialen und das Aufstellen eines Aktionsplanes. Es gibt auch finanzielle Unterstützung beim Erstellen von Dokumenten und Ablaufplänen, die für eine Zertifizierung erforderlich sind, bei der Durchführung eines internen Audits sowie bei der Durchführung von Schulungen zur Mitarbeitersensibilisierung.

Voraussetzungen: Der beauftragte Berater muss über mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der DIN EN ISO 50001-Zertifizierung verfügen. Die Leistung muss innerhalb von zwölf Monaten nach Bewilligung erbracht werden. Und der Antragsteller muss mindestens ein verbindliches Angebot (ab einem Auftragswert von 25.000 Euro mindestens drei Angebote) für die zu fördernde Beratungsleistung einreichen.

Anträge können interessierte Unternehmen unabhängig von der Branche bis zum 29. Dezember 2017 an die Hamburgische Investitions- und Förderbank richten. (ag)