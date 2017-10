GREIWING INVESTIERT 33 MILLIONEN EURO IN NEUEN STANDORT

Greven/Burghausen. Die Greiwing logistics for you hat am Mittwoch den Startschuss für den Bau einer neuen Niederlassung im südbayrischen Burghausen gegeben. Das neue Logistikzentrum unweit der österreichischen Grenze umfasst eine Fläche von rund 60.000 Quadratmetern. Die Investitionskosten des Bauvorhabens beziffert Greiwing auf 33 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das 3. und 4. Quartal 2018 geplant.

„Die Investition in einen Standort im bayrischen Chemiedreieck ist auch das Ergebnis unserer Strategie, die Sparte Kontraktlogistik auszubauen“, sagt Jürgen Greiwing, geschäftsführender Gesellschafter der Greiwing logistics for you.

9000 Quadratmeter große Logistikhalle für Kunststoffe

Die geplante Anlage in Burghausen ist über das KV-Terminal Burghausen (Terminal für den Kombinierten Verkehr) direkt an die globale Logistikwelt angebunden. Im ersten Bauabschnitt entsteht dort nun eine 9000 Quadratmeter große Logistikhalle mit einem Verschieberegal, das 15.000 Paletten Platz bietet. Darin gelagert werden künftig PVC-Produkte und Polymer-Kunststoffe für die ansässige chemische Industrie.

Gleichzeitig entstehen ein Abfüll- und Silierbereich, ein Siloturm mit drei 120-Kubikmeter Abfüllsilos, eine Hochsiloanlage mit 24 Behältern und einem Fassungsvermögen von je 355 Kubikmetern, Stellflächen für 144 Standardcontainer (TEU) sowie ein Verwaltungsgebäude.

Transport per Schiene über KV-Terminal

Im zweiten Bauabschnitt werden eine weitere Logistikhalle mit einer Grundfläche von 11.500 Quadratmetern und vier vollautomatischen Entladeanlagen errichtet. Die Halle soll in drei Abschnitte aufgeteilt werden für die Lagerung von Gefahrstoffen, Stoffen bis zu den Wassergefährdungsklassen 2 und 3 (WGK) sowie Produkten gemäß den Standards HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) und GMP (Good Manufacturing Practice).

An dem neuen Standort will Greiwing künftig in erster Linie Kontraktlogistik für Großkunden aus den nahen Chemieparks in Burghausen und Burgkirchen erbringen. Die Leistungen erstrecken sich dabei von der Befüllung von Silos, der Verladung von Silozügen und Containern, dem Abfüllen in Säcke und Big Bags und deren Einlagerung bis hin zum Transport loser und verpackter Ware. Letzterer kann dank der Anbindung an das KV-Terminal auch per Schiene erfolgen.