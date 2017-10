GEBRüDER WEISS ERWEITERT STANDORT PöCHLARN

Lauterach/Pöchlarn. Das Transport- und Logistikunternehmen Gebrüder Weiss hat seinen niederösterreichischen Standort in Pöchlarn um rund 5000 Quadratmeter erweitert. Während der 5-monatigen Bauphase entstanden nach Angaben des Unternehmens zusätzliche Logistik- und Umschlagsflächen, die aufgrund hoher Auslastung erforderlich geworden waren.

Neben den neuen Kapazitäten könnten Kunden auch von optimierten Logistikprozessen profitieren, heißt es in einer Mitteilung des Logistikdienstleisters. „Durch den Erweiterungsbau entfallen diverse Fahrten in bisher angemietete Außenlager. Zudem erzielen wir bessere Synergien bei der Beschaffungs-, Lager- und Distributionslogistik“, sagt Niederlassungsleiter Bernhard Schartmüller. Gebrüder Weiss investierte rund fünf Millionen Euro in den Ausbau.

Trend zum Logistik-Outsourcing

Zu den nachgefragtesten Services bei Gebrüder Weiss in Pöchlarn zählen nach eigenen Angaben vermehrt Logistiklösungen und die Endkundenzustellung. Schon jetzt setze das Unternehmen für zahlreiche Kunden verschiedene Supply Chain-Lösungen um – vom Beschaffungsmanagement über die Lagerung, Kommissionierung und Distribution bis hin zur Retourenabwicklung. „Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile des Outsourcings von Logistikleistungen. Mit dem Standortausbau bieten wir unseren Kunden jetzt noch flexiblere Wachstumsmöglichkeiten“, so Schartmüller.

Gebrüder Weiss ist seit über 50 Jahren in Pöchlarn aktiv, bezog 1989 den aktuellen Standort. Nach der mittlerweile dritten Erweiterung verfügt die Niederlassung nun über eine Logistikfläche von mehr als 24.000 Quadratmetern und beschäftigt 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.