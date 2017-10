FüHRUNGSWECHSEL BEIM DEUTSCHEN VERKEHRSFORUM

Berlin. Das Präsidium des Deutschen Verkehrsforums (DVF) hat Heike van Hoorn zur neuen Geschäftsführerin berufen. Sie tritt damit zum 1. Januar 2018 die Nachfolge von Thomas Hailer an, der zum Ende des Jahres sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niederlegt. „Wir freuen uns sehr, dass wir Heike van Hoorn für die Geschäftsführung gewonnen haben. Sie verfügt über viel Erfahrung in der politischen Arbeit, beste Kontakte und ausgezeichnete strategische Kompetenz“, sagte der DVF-Präsidiumsvorsitzende Ulrich Nußbaum.

Nußbaum bedankte sich ausdrücklich bei Thomas Hailer für seine über 15-jährige Arbeit: „Er hat das DVF maßgeblich geprägt und zu dem gemacht, was es heute ist - eine schlagkräftige Interessensvertretung der Verkehrswirtschaft, ein anerkannter Think Tank und das breiteste Branchennetzwerk in Deutschland“, betonte er. Hailer wird dem Deutschen Verkehrsforum auch weiterhin beratend zur Verfügung stehen.

„Ich danke dem Präsidium für das Vertrauen in mich und die damit verbundene Chance, diesen anerkannten Verband erfolgreich in die Zukunft zu führen“, freute sich die neue Geschäftsführerin. Sie freue sich auf die Aufgabe, die Anliegen des DVF in der neuen Legislaturperiode ganz oben auf der politischen Agenda zu halten", machte sie deutlich.

Heike van Hoorn wurde 1971 in Leer/Ostfriesland geboren und begann nach dem Abitur mit dem Studium der Fächer Geschichte und Germanistik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Humboldt-Universität Berlin und der Johns Hopkins University Baltimore/ USA. 2002 schloss sie ihre Promotion im Fach Neuere und Neuste Geschichte an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ab. Aktuell leitet sie beim Flughafenverband ADV die Gremien- und Verbandsstrategie. In dieser Position vertritt sie die ADV bei nationalen und internationalen Organisationen und verantwortet strategische Projekte. Zuvor war sie beim Flughafenverband Leiterin der Verbandskommunikation. (sno)