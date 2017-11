FLANDERN WEITET LKW-MAUT AUF NEBENSTRECKEN AUS

Brüssel. Die flämische Regierung hat beschlossen, die kilometerabhängige Maut für Lkw ab 3,5 Tonnen ab Januar auch auf einige Nationalstraßen auszuweiten. Auf den betroffenen Strecken habe der Lkw-Verkehr seit der Einführung der Maut im April 2016 überaus stark zugenommen, heißt es in einem Bericht des flämischen Verkehrsministeriums. Die Zunahme sei nur damit zu erklären, dass Lkw die Nebenstrecken nutzen, um die Maut auf den Autobahnen nicht bezahlen zu müssen. Mit der Erhebung der Maut auch auf diesen Strecken will Flandern diesem Phänomen entgegenwirken.

Insgesamt habe der Lkw-Verkehr auf 73 Teilstrecken, die als Nebenstrecken zu Autobahnen gezählt werden können, seit Einführung der Maut deutlich zugenommen. Bei sechs Strecken, die zusammen rund 150 Kilometer lang sind, sei die Zunahme so stark, dass jetzt auch dort die Maut erhoben werden soll.

Verbände fordern Maut für alle Verkehrsteilnehmer

Belgische Transportverbände reagieren mit Kritik auf die Ankündigung. „Seit der Einführung der kilometerabhängigen Maut hat es keine signifikanten Verlagerungen des Lkw-Verkehrs auf Nebenstrecken gegeben“, teilt der Verband Febetra mit. Ein vernünftig arbeitendes Transportunternehmen würde seine Lkw nicht über Landstraßen fahren lassen, weil das einen Zeitverlust bedeute, der durch die Einsparung der Maut nicht aufgewogen werde.

Der flämische Verband Transport & Logistiek Vlaanderen (TLV) kritisiert, dass sich die flämische Regierung mit der Ausweitung nicht an die Absprache mit den Transportverbänden hält. Jede Ausweitung, so habe man sich bei Einführung der Maut verständigt, müsse mit den Verbänden abgesprochen werden. Das sei jetzt nicht geschehen. Ähnlich wie Febetra fordert auch TLV die Einführung einer Maut für alle Verkehrsteilnehmer auf der Straße.

Von den sechs Strecken, die ab Januar 2018 zum Mautnetz in Flandern dazu kommen sollen, befinden sich zwei auf der N35 in West-Flandern in Richtung französischer Grenze, zwei weitere auf der N42 und N43 in der Provinz Ost-Flandern und jeweils eine auf der N73 in der Provinz Limburg sowie der N14 bei Antwerpen, beide Richtung Niederlande. (kw)