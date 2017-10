DISCOUNTER NORMA BAUT NEUES LOGISTIKZENTRUM BEI ROSTOCK

Rostock. In Dummerstorf bei Rostock ist am Donnerstag der erste Spatenstich für ein neues Logistikzentrum des Lebensmitteldiscounters Norma gesetzt worden. Perspektivisch sollen 100 Menschen dort arbeiten, zunächst seien es 73, erklärte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Sein Ministerium fördert die Ansiedlung den Angaben zufolge mit 2,5 Millionen Euro. „Mit dem Norma Logistikzentrum Ostsee entsteht ein modernes Waren- und Vertriebslager, von dem aus die Kunden optimal beliefert werden können“, so Glawe weiter.

76 Filialen werden von Dummerstorf beliefert

Insgesamt investiere das Unternehmen rund 18 Millionen Euro in den Standort am Autobahnkreuz Rostock. Das neue Logistikzentrum entsteht auf einem mehr als 77.000 Quadratmeter großen Grundstück mit einer Gesamtfläche von mehr als 22.000 Quadratmetern, davon rund 1700 Quadratmeter Kühlhaus sowie rund 500 Quadratmeter Werkstatt und Technik.

Künftig sollen bis zu 45 Lkw gleichzeitig an den Laderampen abgefertigt werden können, die 67 Filialen des Unternehmens in Mecklenburg-Vorpommern und den drei Nachbarländern belieferten, hieß es weiter. (dpa/jt)