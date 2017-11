DHL ERöFFNET NEUES CARGO-TERMINAL IN WARSCHAU

Warschau. Das größte Cargo-Terminal Polens am Warschauer Chopin-Flughafen wurde eröffnet. Das Unternehmen LS Airport Services hat das Objekt mit einem Investitionswert von über 20 Millionen Euro für DHL errichtet. Es ist für eine Abfertigung von bis zu 6000 Paketen pro Stunde eingerichtet. Der Vertrag für die Nutzung des Geländes wurde für 15 Jahre abgeschlossen, was eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt, weil in zehn Jahren die Eröffnung des neuen, zentralen polnischen Großflughafens in der Nähe von Lodz vorgesehen ist. Dann könnte Warschaus Airport seine Vormachtstellung verlieren.

Allerdings gelten Verzögerungen bei diesem Zeitplan schon jetzt als wahrscheinlich, einige sehen sogar die Realisierung des gesamten Projekts als höchst fraglich an. Dennoch räumt DHL Express Polska-Chef Tomasz Buras ein, dass es einen gewissen Unsicherheitsfaktor gebe. „Wir haben in dieses Projekt sehr viel Geld investiert. Ohne Zweifel ist dies das teuerste Objekt, das je von DHL Express in Polen realisiert wurde“, sagte Buras. Sollte der Warschauer Airport irgendwann einmal tatsächlich geschlossen werden, würde das DHL-Terminal dennoch als Service-Zentrum bestehen bleiben, fügte er hinzu. (mk)