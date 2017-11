DFDS KAUFT ALPHATRANS

Rotterdam. Das dänische Logistik- und Schifffsfahrtsunternehmen DFDS hat alle Anteile an dem niederländischen Logistikunternehmen Alphatrans Group übernommen. Die in Borlek/Rotterdam beheimatete Alphatrans ist auf Spezialgütertransporte spezialisiert und gehört europaweit zu einem der größten Unternehmen ihrer Sparte. DFDS will mit dieser Übernahme sein eigenes Angebot von Spezialgütertransporten ausweiten und sein Standortnetz vergrößern.

Alphatrans beschäftigt knapp 200 Mitarbeiter, besitzt 125 Zugmaschinen und 720 Anhänger. Die Niederländer unterhalten Niederlassungen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Großbritannien, Irland, Ungarn, Rumänien und Portugal. In den drei letztgenannten Ländern ist DFDS bislang nicht vertreten. Alphatrans erwirtschaftet laut DFDS einen Jahresumsatz von 45 Millionen Euro.

Wettbewerbshüter müssen noch zustimmen

„Alphatrans ist ein prima Unternehmen mit einem großen Kundenstamm und einem guten Ruf“, zitiert das niederländische Fachmagazin „Logistiek“ Eddie Green, Chef der Logistikabteilung von DFDS. Die Übernahme ermögliche es DFDS, in neuen Märkten Fuß zu fassen und sein Angebot an Spezialgütertransporten zu erweitern. Grundsätzlich verfolge DFDS das Ziel, durch Übernahme von großen Unternehmen seine eigenen Aktivitäten auszubauen.

Die Wettbewerbshüter müssen der Übernahme noch zustimmen. DFDS geht davon aus, dass eine Entscheidung zugunsten der Übernahme noch bis Ende des Jahres getroffen wird.

DFDS beschäftigt weltweit rund 7000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von fast zwei Milliarden Euro. 35 Prozent dieses Umsatzes wird durch die Straßengüterlogistik erzielt, 45 Prozent durch den Güterschiffsverkehr und 20 Prozent durch die Personenschifffahrt. (kw)