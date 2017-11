DAS SCHLäGT DIE EU IM ZWEITEN MOBILITäTSPAKET VOR

Brüssel. Die EU-Kommission hat am Mittwoch ein zweites Mobilitätspaket vorgelegt, das vor allem verschiedene Verbesserungsvorschlägt vorsieht, um die Gefahren des Klimawandels durch Verkehrsemissionen zu senken. Das Paket für sauberen Verkehr umfasst vor allem folgende Rechtsetzungsinitiativen und nichtlegislative Maßnahmen:

Strengere CO 2 -Grenzwerte für neu zugelassene Pkw und Lieferwagen, um die Innovationsbereitschaft der Hersteller zu fördern und ihnen zu helfen, emissionsarme Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. Der Vorschlag enthält auch Zielvorgaben für 2015 und für 2030. Mit den Zwischenzielen für 2025 wird sichergestellt, dass bereits jetzt Investitionen angestoßen werden. Die Ziele für 2030 geben Stabilität und die langfristige Richtung vor, um diese Investitionen aufrechtzuerhalten. Diese Ziele tragen dazu bei, den Übergang von Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotor zu sauberen Fahrzeugen voranzutreiben.





Bedeutung für Transport- und Logistikunternehmen

Die neue Initiative zur Förderung des kombinierten Verkehrs (KV) soll Logistikunternehmen anregen, nachhaltige Verkehrsträger stärker zu nutzen. In der Vergangenheit war es für Unternehmen schwierig, den „kombinierten Charakter“ ihrer Beförderungen nachzuweisen und somit von den bestehenden rechtlichen und wirtschaftlichen Anreizen zu profitieren. Der Vorschlag der EU-Kommission weitet die in der entsprechenden KV-Richtlinie vorgesehenen Anreize auf inländische Beförderungen aus und soll Investitionen in Umschlagterminals in ganz Europa beschleunigen sowie die finanzielle Unterstützung (wie Steuernachlässe), die der Staat Unternehmen gewähren kann, transparenter gestalten. Ferner will Brüssel die Verwendung elektronischer Dokumente fördern.