BAHN-SHUTTLE VON WELS NACH ANTWERPEN

Istanbul. Die türkische Reederei U.N.Ro-Ro engagiert sich verstärkt im Hinterland und organisiert einen neuen Bahn-Shuttle-Verkehr von Wels (Österreich) nach Antwerpen (Belgien). Er soll als Verlängerung des schon seit 2013 bestehenden Shuttle-Verkehrs zwischen dem Hafen Triest und Wels dienen, wie Nicola Lelli, Leiter Intermodal bei U.N.RO-RO ankündigt.

Der neue Service werde zweimal pro Woche in beiden Richtungen angeboten, zum Transport akzeptiert werden alle Arten von Sattelaufliegern und 40/45-Containern sowie Tankcontainer. Mit dem Triest-Wels Zug können jedoch nur 40/45 -Container, Tankcontainer und Wechselbehälter befördert werden.

Die Fährschiffe von U.N.RO-RO verkehren von Triest zu den türkischen Häfen Pendik, Ambarli und Mersin im anatolischen Osten des Landes. Die Reederei mit zwölf eigenen Schiffen hat erst jüngst einen eigenen Hafen in Yalova in Betrieb genommen. Die Züge von Triest nach Wels und Antwerpen werden laut Lelli neutral vermarktet und stehen internationalen Spediteuren, Logistikdienstleistern und Frächtern offen. Zwischen Wels und Triest wurden in diesem Jahr bisher mehr als 10.000 Sendungen transportiert. (mf)