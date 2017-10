ARVATO üBERNIMMT LOGISTIK FüR HAPPYBRUSH

Gütersloh/München. Arvato SCM Solutions übernimmt in Deutschland und Österreich ab sofort die komplette Logistik für die Happybrush GmbH. Das teilte Arvato jetzt mit. Das Münchner Start-up Happybrush entwickelt und vertreibt elektrische Zahnbürsten, die sowohl über einen eigenen Online-Shop als auch über Online-Marktplätze und den stationären Handel vertrieben werden.

„Mit Happybrush haben wir einen sehr interessanten Neukunden gewonnen, den wir bei seinem Geschäftsausbau mit unserer langjährigen Expertise in den Bereichen Logistik, IT und Transportmanagement unterstützen“, sagt Carsten Coesfeld, Geschäftsführer des Geschäftsbereichs Telecommunication bei Arvato SCM Solutions. Der Neuauftrag werde am Standort Marienfeld im Kreis Gütersloh abgewickelt, wo Arvato auch für steigende Volumina gerüstet sei.

Vertrieb europaweit ausbauen

Distribuiert werden die Zahnbürsten sowohl an B2B- als auch B2C-Kunden in Deutschland und Österreich. Neben privaten Online-Bestellern zählen aktuell Amazon und die DM-Drogeriemarktkette zu den Vertriebspartnern, die laut Arvato von Marienfeld aus beliefert werden. Es sei aber geplant, den Vertrieb im kommenden Jahr auf weitere europäische Länder auszubauen. In Marienfeld umfassen die Leistungen neben Lagerbewirtschaftung, Kommissionieren, Verpacken und der Distributionssteuerung auch das Retourenmanagement sowie spezielle Value-added Services wie Konfektionierungsaufgaben. So wurden von Arvato kurzfristig bereits 1600 Displays bestückt, die deutschlandweit in allen großen DM-Filialen ausgestellt werden.

Bekannt ist das 2016 gegründete Start-up Happybrush aus der Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ des TV-Senders Vox.