AMAZON SETZT PRIVATLEUTE ALS PAKETBOTEN EIN

Berlin: Amazon sorgt diese Woche wieder für mächtig Schlagzeilen: Am Mittwoch startete das Unternehmen mit seinem Lebensmitel-Lieferservice Amazon Fresh in München. Und heute soll Medienberichten zufolge Amazon Flex in Deutschland gestartet sein - vorerst aber bislang nur in Berlin. Offiziell bestätigt ist dies noch nicht.

Amazon Flex ist ein uber-ähnlichen Paketdienst. Sprich: Privatleute werden zu Paketboten. Vorteil für Amazon sind niedrigere Kosten, vor allem Flexibilität, wenn in Spitzenzeiten Fahrer fehlen. Versicherungsrechtliche Fragen dürften in diesem Kontext spannend werden. Amazon Flex basiert auf dem Ansatz von Crowddelivery, einem Ansatz, mit dem Uber hierzulande für massive Konflikte im Taxigewerbe gesorgt hatte. Ob und wie sich Amazon von diesem Konzept abgrenzt ist bislang nicht bekannt.

Dem Medienbericht zufolge soll es Amazon Flex zwei Jahre lang in Indien getestet worden sein und unlängst auch in den USA gestartet haben. (eh)