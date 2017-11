AMAZON FRESH STARTET IN MüNCHEN

München. Wochenlang war darüber spekuliert worden, jetzt ist es offziell: Amazon startet ab sofort mit Amazon Fresh in München. Amazon Fresh setze für die Auslieferung auf Logistikdienstleister DHL. Das AmazonFresh Depot befinde sich in Daglfing, teilt ein Amazon-Unternehmenssprecher gegenüber der VerkehrsRundschau an Anfrage mit.

Prime-Mitglieder im Münchener Stadtgebiet könnten damit ab sofort aus mehr als 300.000 Produkten wählen, unter anderem auch frischer Lebensmittel von Unternehmen wie Dallmayr, Elly Seidl, ZimtschneckenFabrik, Frischeparadies sowie ausgewählten Viktualienmarkt-Stände wie Gewürzwerk, Schlemmermeyer, Tölzer Kasladen sowie Händlmaier, Berchtesgadener, Adelholzener, Andechser und Bio-Bühler.

„Lokale Einzelhändler sind ein sehr wichtiger Bestandteil von AmazonFresh“, erklärt Florian Baumgartner, Director AmazonFresh Deutschland. „Wir sind uns sicher, dass die Feinkostartikel von Dallmayr, die Gewürzwerk-Mischungen vom Viktualienmarkt sowie das Angebot weiterer Lieblingsläden den Geschmack der Münchener treffen“.

Amazon-Primekunden können sich von Montag bis Samstag beliefern lassen: Wer in München bis mittags bestellt, erhält seine Lieferung bis zum Abendessen. Bestellungen bis 23 Uhr, werden auf Wunsch bereits am nächsten Tag in einem gewählten Zwei-Stunden-Zeitfenster von 8 bis 22 Uhr. Die Lieferung kann auf Kundenwunsch zwischen 5 und 22 Uhr auch an einem geschützten Ort abgegeben werden, ohne sie persönlich entgegennehmen zu müssen. AmazonFresh sei über Amazon.de und die Amazon-App verfügbar, heißt es.

Prime-Mitglieder bezahlen für den Service im Stadtgebiet München 9,99 Euro im Monat– mit unbegrenzter Anzahl an Gratis-Lieferungen bei einem Mindestbestellwert von je 50 Euro, teilt Amazon mit. Unter www.amazon.de/fresh können Prime-Mitglieder den Service zudem 30 Tage lang gratis testen.

Eine kleine Auswahl frischer, gekühlter und tiefgefühlter Artikel ist außerdem Teil des Prime-Now-Angebots – zumindest bislang in Berlin und München. Dort können sich Kunden Bestellungen entweder innerhalb einer Stunde oder innerhalb eines wählbaren Zwei-Stunden-Fensters liefern lassen.

Die Frische aller Lebensmittel werde kontinuierlich geprüft, betont Amazon. Sollte ein Produkt wider Erwarten einmal nicht den Kundenerwartungen entsprechen, greife das sogenannte Amazon Frischeversprechen und der Artikelwert werde zurückerstattet. Falls ein bestellter, von Amazon direkt verkaufter Artikel kurzfristig nicht mehr auf Lager sei, werde nach Verfügbarkeit ein kostenloses Ersatzprodukt geliefert.

In Berlin und Potsdam ist das Angebot seit Mai für Prime-Mitglieder verfügbar; in Hamburg sei Juli. (eh)