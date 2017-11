AM RANDE: ZEHN PALETTEN BABYWINDELN VON LASTWAGEN AUF A 9 GEKLAUT

Beelitz. Eine Diebesbande hat zehn Paletten Babywindeln von einem Lastwagen auf einem Autobahnparkplatz südwestlich von Potsdam gestohlen. Die bislang unerkannt gebliebenen Männer schlitzten am frühen Sonntagmorgen die Plane des Aufliegers auf, der über Nacht auf dem Parkplatz Zauche der Autobahn 9 Richtung Berlin stand, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Lastwagenfahrer bemerkte den Diebstahl und rief die Beamten.

Zeugen berichteten laut Polizei, dass die Diebe russisch sprachen und mit zwei Wagen flüchteten. Ein Kleintransporter sei in Richtung Berlin losgefahren. Einige der Täter liefen demnach zudem über die Autobahn und stiegen auf der anderen Seite in ein Auto, das Richtung Leipzig fuhr. Auf dem Parkplatz hatten die Diebe fünf weitere Lastwagen-Planen aufgeschlitzt, aber nichts gestohlen.

Die Polizei kontrollierte nach dem Vorfall in der Umgebung weitere Rast- und Parkplätze der Autobahn 9 in Brandenburg. An zwei Standorten - auf dem Rasthof Fläming West Richtung Leipzig und gegenüberliegend auf der Raststätte Fläming Ost in Richtung Berlin - waren insgesamt fast 20 Planen an Lastwagen aufgeschlitzt. Ladung wurde aber auch hier nicht gestohlen, wie es weiter hieß. (dpa)

