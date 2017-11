24PLUS ORDNET HAMBURGER NAHVERKEHRSGEBIETE NEU

Hauneck. Nachdem Noerpel 24plus zum Ende des Jahres 2017 verlassen wird, ordnet die Stückgutkooperation ihre Nahverkehrsgebiete im Großraum Hamburg neu. Wie 24plus mitteilte übernehmen das bisherige Noerpel-Zustellgebiet in der Region Hamburg im neuen Jahr die 24plus-Partner Ferdinand Heinrich Logistik GmbH (Hamburg), Oetjen Logistik GmbH (Rotenburg/Wümme, Niedersachsen) und 17111 Transit Transport & Logistik GmbH & Co. KG (Osterrönfeld, Schleswig-Holstein).

Damit bleibe auch nach dem Ausscheiden der Partners Noerpel die Flächendeckung in Hamburg bei kurzen Wegen gewährleistet. Auch die Seefrachtabwicklung über den Partner ECU Worldwide werde von der Veränderung in der Partnerstruktur nicht berührt, heißt es von 24plus.

Noerpel war Gründungsmitglied von 24plus

Die aus dem 24plus-Netzwerk ausscheidende Hamburger Niederlassung der Noerpel-Gruppe war bis September 2014 Teil der Ascherl-Gruppe und zählt zu den Speditionen, die 1996 an der Gründung von 24plus beteiligt waren. Diese wurde vom früheren Hamburger Ascherl-Niederlassungsleiter Jörn Lembke maßgeblich initiiert. „Über 20 Jahre lang war der Standort Hamburg aktiver Teil unseres Netzwerks“, betont 24plus-Geschäftsführer Peter Baumann.

Nach dem Ausscheiden von Noerpel in Hamburg werden bei 24plus im kommenden Jahr 66 Partner in das Systemnetz integriert sein, davon 47 Partner in Deutschland, 18 in Europa und ein Partner für weltweite Seefrachtgeschäfte.