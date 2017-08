2016 wurden fast zehn Prozent weniger Fahrzeuge entwendet als noch 2015. Zahlreiche gestohlene Fahrzeuge tauchten wieder auf.

Rom. 2016 gab es weniger Lkw-Diebstähle in Italien als 2015. Das geht aus einem Dossier hervor, das von der Viasat Group in Auftrag gegeben wurde. Statt der zuvor 2275 Diebstähle im Jahr 2015 wurden für das Jahr 2016 lediglich 2053 Diebstähle von Lkw registriert. Das entspricht einem Rückgang von 9,76 Prozent.



Rund 55 Prozent aller im Jahr 2016 gestohlenen Lkw konnten bislang wieder aufgefunden werden. Dabei handelte es sich zu rund 90 Prozent um die Fahrzeuge, die mit einem Satellitensystem ausgestattet waren. Wie die Viasat Group mitteilte, gerieten mit Satellitensystem ausgestattete Lkw gleichzeitig weniger in das Visier von Dieben.



Die Regionen, in denen Lkw besonders häufig entwendet wurden, sind Kampanien mit 367 Diebstählen, die Lombardei mit 289 Diebstählen sowie Sizilien und Apulien mit je 247 Entwendungen. Die meisten Lkw wurden in Ligurien wieder aufgefunden - dort übersteigt die Anzahl der wiederentdeckten Lkw sogar bei weitem die der entwendeten. Die offizielle Wiederauffindungsquote liegt in der drittkleinsten italienischen Region bei 207 Prozent.

