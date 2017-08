Im ersten Quartal ist der Containerumschlag in den rheinland-pfälzischen Häfen laut Statistikern um knapp fünf Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken.

Bad Ems. Insgesamt 204.858 Container sind im ersten Quartal 2017 in den rheinland-pfälzischen Häfen umgeschlagen worden. Das seien knapp fünf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems mit. Dafür verantwortlich ist die sinkende Zahl der gut zwölf Meter langen 40-Fuß-Container. So wurden nach 82.345 Containern im ersten Quartal 2016 im ersten Vierteljahr dieses Jahres nur noch 77.130 bewegt. Als umgeschlagen bezeichnen die Statistiker alle Container, die in Häfen ankommen oder sie verlassen. (dpa/ag)