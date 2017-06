Der Containerterminal-Betreiber konnte den CO2-Ausstoß pro Container seit 2008 um fast ein Viertel reduzieren.

Bremen. Europas größter reedereiunabhängiger Containerterminal-Betreiber Eurogate hat für seine drei deutschen Standorte erstmals einen Nachhaltigkeitsbericht vorgelegt. Danach verringerte sich der Ausstoß an klimaschädlichem Kohlenstoffdioxid

(Co2) seit 2008 pro Container um 24,6 und der Energieverbrauch um 16,4 Prozent. Der am Montag vorgelegte Bericht bezieht sich auf 2016.

Eurogate betreibt in Europa in sechs Ländern an zwölf Seehafen-Standorten Terminals. 2016 wurden dort 14,6 Millionen Standardcontainer (TEU) umgeschlagen, davon rund 8,2 Millionen in Deutschland. Die deutschen Standorte zählen rund 3500 Mitarbeiter. (dpa)