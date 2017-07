Entwicklungsvorstand Harald Ludanek tritt auf eigenen Wunsch den Vorruhestand an. Axel Anders übernimmt seinen Bereich kommissarisch.

Hannover. Harald Ludanek (58), bisher Vorstand für Entwicklung der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge, geht auf eigenen Wunsch zum 1. August 2017 in den Vorruhestand. Das gab das Unternehmen nun per Mitteilung bekannt. Die Leitung des Vorstandsbereichs übernimmt kommissarisch Axel Anders (56) - zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben als Leiter Nutzfahrzeug-Konzepte, Simulation und Produktdatenmanagement.

Harald Ludanek ist promovierter Maschinenbau-Ingenieur und gehört dem Konzern seit 1992 an. Nach verschiedenen Stationen leitete er von 2002 bis 2007 die Technische Entwicklung von Skoda, dann die Gesamtfahrzeugentwicklung und den Versuchsbau bei Volkswagen. Von 2012 bis Anfang 2016 war Ludanek Vorstand für Forschung und Technische Entwicklung bei der Scania CV AB in Schweden. Seit Anfang 2016 ist er Entwicklungsvorstand bei Volkswagen Nutzfahrzeuge.



Axel Anders ist seit über 30 Jahren im Konzern tätig. Der Diplom-Ingenieur (Fahrzeugtechnik) hat seine Karriere 1986 bei Volkswagen in Wolfsburg begonnen. Nach weiteren beruflichen Stationen (zuletzt Leiter Technische Entwicklung, Volkswagen de Mexico) ist der gebürtige Hildesheimer seit 2013 für Volkswagen Nutzfahrzeuge tätig. (sno)