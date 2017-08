Zwischen Dissen und Hilter müssen Auto- und Lkw-Fahrer ab dem 24. August eine Umleitung fahren. Grund ist eine umfangreiche Fahrbahnsanierung.

Osnabrück. Im Zusammenhang mit der derzeit laufenden Fahrbahnsanierung der Autobahn 33 wird die Fahrtrichtung Diepholz ab Donnerstag, 24. August, zwischen den Abfahrten Dissen/Bad Rothenfelde und Hilter voll gesperrt. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Osnabrück mit. Eine örtliche Umleitung steht über die U83 zur Verfügung, dennoch könnten Verkehrsbehinderungen und Zeitverluste nicht ausgeschlossen werden.

Auf Grund der geringen Fahrbahnbreiten der A 33 sei ein halbseitiger Bau in diesem Bereich leider nicht möglich, so die Behörde. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch, 6. September, an. Die Behörde weist aber schon jetzt daraufhin, dass es zu witterungsbedingten Verzögerungen kommen könnte. (jt)