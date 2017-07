30 Fahrer, zehn Disziplinen: Die Truck Challenge, unterstützt von Continental, dem ADAC sowie Pema, kürte den besten Trucksportler. Das Video zum Event.

Schlüsselfeld. Meisterschaften im Trucksport waren in den Achtzigern beliebte Wettbewerbe, als eine selbstbewusste Berufsgruppe im sportlichen Wettbewerb antrat, um den King hinterm Lenkrad zu finden. Irgendwann wurde es ruhig um die Berufskraftfahrer-Challenges. Doch ganz allmählich finden sich mehr und mehr Begeisterte, die diese Tradition wieder aufleben lassen.

Die VerkehrsRundschau und ihr Schwestermagazin TRUCKER hat sich gemeinsam mit Continental, Pema und dem ADAC der Sache angenommen und eine Truck Challenge im Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld an der A 9 durchgeführt. Ehe es für die 30 Teilnehmer jedoch in die Übungen ging, musste ein Fragebogen im TRUCKER beantwortet werden, der es in sich hatte.

Umso glücklicher der Teilnehmerkreis, der sich schließlich im ADAC Fahrsicherheitszentrum in Schlüsselfeld einfand. Ergänzt durch einige Unternehmer, die Continental eingeladen hatte, ging es am frühen Morgen an die erste von insgesamt zehn Aufgaben. Zum Standard gehört natürlich das Rangieren mit dem Sattelzug - am Vormittag über die Fahrerseite, am Nachmittag quasi umgedreht, über die Beifahrerseite. Eine Übung hatte es besonders in sich: das Rangieren mit einem kleinen Wägelchen an der vorderen Kupplung, das von den Fahrern durch einen Slalomparcours zu steuern war. Weil dazu nur der vordere Rampenspiegel zur Verfügung stand, taten sich viele enorm schwer.

Bei den weiteren Aufgaben galt es, einen Zwölftonner zielgenau einzuparken, die Dimensionen eines 6x2 mit mächtigem Kranaufbau einzuschätzen, eine Kreisbahn exakt einmal mit dem Vor- und einmal mit dem Hinterrad abzufahren und sich als Gruppe beim Thema Ladungssicherung zu bewähren. Dazu hatte Krone den von diversen Messen bekannten Lasi-Trailer mitgebracht. ADAC-Trainer Robert Fischer baute die perfekte Ladungssicherung vor jeder Übung zurück und bat die Teilnehmer anschließend um ihre - möglichst optimale - Lösung.

Gefahrenbremsung aus 50 km/h

Eine Aufgabe mit Aha-Effekt war die Gefahrenbremsung aus 50 km/h. Um es nicht zu einfach zu machen, waren auf einer Zugmaschine erst Sommer- und dann Winterreifen montiert und natürlich wurde der Test auf Rutschbelag gefahren.

Am Ende eines anstrengenden und ereignisreichen Tages erreichten immerhin drei Teilnehmer über 800 von möglichen 1100 Punkten. Mit 806 Zählern landete Joe Lindemeier auf Platz drei der Continental Truck Challenge. Platz zwei sicherte sich Tobias Torsten mit 822 Punkten. Und ganz oben auf dem Siegertreppchen stand Ricky Bornhorst. Er verbuchte 838 Zähler. Und wem der Name bekannt vorkommt: Ricky ist Vizeweltmeister im Trucksport. (gg)

Das Video zur Truck Challenge steht am Ende dieser Seite zum Anschauen bereit. Viel Spaß damit!