Die unternehmerischen Pflichten rund um das digitale Kontrollgerät stehen im Mittelpunkt eines Online-Seminars am 16. Mai. Abonnenten der VerkehrsRundschau können kostenlos teilnehmen.

München. Die Einführung des digitalen Kontrollgeräts liegt bereits über zehn Jahre zurück. Nach wie vor stellen die gesetzlichen Grundlagen und die Erfüllung der damit verbundenen unternehmerischen Verpflichtungen für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Gerade die Neuregelungen durch die VO (EU) 165/2014 und die VO (EU) 2016/403 erfordern eine entsprechende Reaktion von den Verkehrsunternehmen. In einem Online-Seminar zeigt die VerkehrsRundschau, welche Maßnahmen konkret getroffen werden müssen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und empfindliche Bußgelder zu vermeiden.

Das Seminar findet am 16. Mai 2017 von 14 bis 15 Uhr statt. Referent ist Hartmut Nau, Projektmanagement TachoEASY AG, Rohrdorf. Moderiert wird die Veranstaltung von Marijke Hage, Content Managerin VerkehrsRundschau plus. Themenschwerpunkte sind unter anderem die gesetzlichen Grundlagen, die Haftung von Unternehmen, die so genannte „Liste der Todsünden“ sowie Maßnahmen zur Erfüllung der Unternehmenspflichten.

Abonnenten der VerkehrsRundschau (ein Teilnehmer pro Abo) können das Online-Seminar kostenfrei belegen. Weitere Teilnehmer aus dem gleichen Unternehmen zahlen einen Sonderpreis von brutto 58,31 € (netto 49,00 € zzgl. 9,31 € MwSt.). Die reguläre Teilnahmegebühr ohne Abonnement beträgt brutto 94,01 € (netto 79,00 € zzgl. 15,01 € MwSt.). Das Online-Seminar wendet sich an Geschäftsführer von Fuhrpark-, Transport- und Logistik-Unternehmen sowie Fuhrparkleiter und Fuhrparkmanager. Rechtzeitig vor der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer von uns die Zugangsdaten und Informationen zum Log-In per E-Mail. Für die Tonübertragung müssen Lautsprecher oder Kopfhörer an Ihrem PC angeschlossen sein. (sno)



Weitere Informationen zum Seminar finden Sie hier:

http://www.verkehrsrundschau.de/online-seminar-unternehmerische-pflichten-im-zusammenhang-mit-dem-digitalen-tachograf-1935706-vkr_va_detail.html

Ein Abo der VerkehrsRundschau können Sie auf der folgenden Seite abschließen:

http://www.verkehrsrundschau.de/abo