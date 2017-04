Die ÖBB-Tochter und der Technologie- und Industriegüterkonzern haben ihre Kooperation für drei weitere Jahre verlängert und ausgebaut.

Wien. Die Rail Cargo Group (RCG) - Güterverkehrstochter der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) - hat mit dem Technologie- und Industriegüterkonzern Voestalpine eine langfristige Logistikvereinbarung unterzeichnet und sich damit einen Transportauftrag von jährlich rund 8,6 Millionen Tonnen Rohstoffen und Fertigprodukten gesichert. Eine Ende März ausgelaufene Kooperation wurde damit erneuert und ausgeweitet.

Am 11. April wurde durch die Vertragsunterzeichnung der beiden international agierenden Unternehmen über die Transportabwicklung von Rohstoffeingängen für Linz und Leoben/Donawitz sowie den Fertigwarenversand ab Linz beschlossen. Für das Logistikpaket wurde ein Dreijahresvertrag vereinbart.

Mehr Güter per Schiene transportieren

Die ÖBB-Tochter RCG will im Rahmen der Kooperation weiter in die Optimierung des Transportsystems zur Entladung investieren. Gemeinsam sollen auch der Waggonbau und europäische Industriestandards am Eisenbahnsektor weiterentwickelt werden. Die RCG wickelt für die voestalpine Rohstoffbeschaffung GmbH sowie die Logistik Service GmbH (LogServ), die Logistiktochter der voestalpine, künftig mehr Mengenvolumen als bisher ab. Dadurch erfolge auch eine weitere Transportverlagerung von der Straße auf die Schiene. (jt)