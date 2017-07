In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erhalten Beschäftigte der Logistikbranche ab September mehr Geld – 3,5, Prozent hat die Gewerkschaft ausgehandelt.

Leipzig. Die Beschäftigten der Logistikbranche in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen bekommen nach Angaben der Gewerkschaft Verdi ab September 3,5 Prozent mehr Geld. Das hätten die Verhandlungen mit dem für die drei Bundesländer federführenden Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes ergeben, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag in Leipzig mit. In einer zweiten Stufe würden die Einkommen ab Oktober 2018 noch einmal um 3 Prozent angehoben.

Mehr als 6000 Logistik-Beschäftigte

Zugleich sei vereinbart worden, die Jahressonderzahlung im kommenden Jahr auf 750 und im Jahr 2019 auf 900 Euro zu erhöhen. Kräftige Zuschläge habe es auch bei den Ausbildungsvergütungen gegeben. Der neue Tarifvertrag habe eine Laufzeit bis zum 31. August 2019. In der Branche sind mehr als 6000 Menschen beschäftigt. (dpa)