Das Netzwerk des Tank- und Servicekarten-Anbieters in Deutschland wächst durch die neue Kooperation auf mehr als 12.300 Tankstellen, an denen Kunden bargeldlos tanken können.

Kleinostheim. UTA kooperiert jetzt mit der Tankstellen-Netz-Deutschland GmbH: Wie der Tank- und Servicekarten-Anbieter am Donnerstag mitteilte, können UTA-Kunden ab sofort an allen angeschlossenen Tankstellen tanken, und dies, wenn gewünscht, zu einem festen Tagespreis. Dadurch seien sie nicht an die Preise der Zapfsäulen gebunden, die im Laufe eines Tages um bis zu 20 Cent schwanken können. Diese Option soll dabei helfen, die Routenplanung zu optimieren und so wertvolle Zeit zu sparen.

„Wir wollen unseren Kunden immer das optimale Preis-Leistungsverhältnis bieten“, sagte UTA-CEO Volker Huber am Donnerstag. Für die Kunden bietet die Kooperation somit ein Optimum an Sicherheit und Planbarkeit. In dem Verbund der Tankstellen-Netz-Deutschland GmbH sind aktuell 163 Partner und 628 Stationen organisiert. „Durch den Zusammenschluss können unsere Kunden hierzulande ab sofort an mehr als 12.300 Tankstellen bargeldlos tanken“, ergänzt Huber. (ag)