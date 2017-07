Die zur PTV Group gehörende Parkplatz-App Truck Parking Europe will Fahrern und Transportunternehmern künftig auch ermöglichen, sichere Parkplätze zu reservieren.

Karksruhe/Utrecht. Truck Parking Europe, Plattform und App für die europaweite Suche nach Lkw-Parkmöglichkeiten, will Fahrern künftig ermöglichen, sichere Parkplätze nicht nur zu finden, sondern auch vorab zu reservieren. Dazu kooperiert die zur PTV Group gehörende Plattform mit Betreibern entsprechender Parkplätze. Unternehmensangaben zufolge kann die neue Reservierungsplattform von Truck Parking Europe mit jedem Reservierungssystem für Parkplätze verbunden werden, die Reservierungsanfragen werden dann an den Parkplatzbetreiber weitergeleitet.

Auch die Transportunternehmen können mit der Reservierungsplattform den Arbeitsalltag für die Fahrer bequemer gestalten: Hat ein Transporteur für einen Fahrer einen Parkplatz gebucht, so kann er ihn darüber mit dem Versand einer Bestätigung informieren. Um möglichst viele Unternehmen und Lkw-Fahrer auf das neue Feature aufmerksam zu machen, wird es künftig auch in der Transportroutenplanungssoftware PTV Map&Guide zu finden sein.

Start in Spanien und den Niederlanden

„Mit der einzigartigen Reservierungsfunktion der App wissen Lkw-Fahrer genau, wo sich der nächste sichere Parkplatz auf ihrer Strecke befindet. Wir sind die Ersten, die jetzt eine europaweite Reservierungsplattform anbieten – wieder ein weiterer Schritt, der die Fahrer-Community hilfreich unterstützt und zu mehr Verkehrssicherheit beiträgt“, erklärt Niels de Zwaan, Geschäftsführer der PTV Truckparking BV.

Die Anzahl der zur Verfügung stehenden, reservierbaren Parkplätze ist allerdings noch relativ überschaubar, wie VerkehrsRundschau auf Nachfrage bei Truck Parking Europe erfuhr. So befinde sich das Projekt derzeit in der Anlaufphase, diesen Sommer sollen ein gutes Dutzend Parkplätze unter anderem in Spanien und in den Niederlanden an das System angebunden sein. (mh)