Jetzt bewerben! Am 9. Juni 2017 startet die "Truck Challenge" von Continental, TRUCKER und VerkehrsRundschau. Dann treten 25 Fahrer im ADAC Fahrsicherheitszentrum Schlüsselfeld zum Geschicklichkeitswettbewerb an.

Schlüsselfeld. Anfang Juni ist es so weit: Premiere für die "Truck Challenge", veranstaltet von Continental, ADAC, TRUCKER und VerkehrsRundschau. Mit Schwerpunkt am Freitag, 9. Juni 2017, geht der Wettbewerb in Kooperation mit dem Lkw-Vermietprofi PEMA an den Start. Die Truck Challenge ist angelehnt an die bekannten BKF-Geschicklichkeitsturniere. Insgesamt 25 Fahrer treten in zehn verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. In den verschiedenen Ausscheidungen geht es ums Gefühl für Länge, Breite, Höhe, um sicheres Bremsen und Ausweichen, um Ladungssicherung und noch einiges mehr.

Auch diejenigen, die am Ende nicht ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen, gehen nicht leer aus - dafür sorgen die Trainer des ADAC Fahrsicherheitszentrums in Schlüsselfeld, die einige spezielle Übungen für das Event konzipiert haben. Abgesehen davon gibt es die Möglichkeit, Fahrzeuge unterschiedlicher Gewichtsklassen und verschiedener Hersteller zu bewegen und mit diesen die Prüfungen zu absolvieren. Vor der Teilnahme liegt allerdings noch eine kleine Hürde: Es gibt fünf Fragen, die es zu beantworten gilt. Wer dabei gut abschneidet, kommt weiter. Haben wir mehr als die nötige Kandidatenzahl, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Teilnahme an der Truck Challenge ist kostenfrei. Das Event startet am Donnerstag, 8. Juni 2017, mit dem Abendprogramm. Offizielle Abreise ist am Samstag, 10. Juni 2017, nach dem Frühstück. Die Anreise organisieren Sie selbst, Hotel und Verpflegung spendieren die Veranstalter. Die Haftung für Teilnahme und Testfahrten übernimmt jeder Teilnehmer selbst. Notwendig ist der Besitz einer gültigen CE-Fahrerlaubnis und Fahrerkarte. (mo)

Meldeschluss ist der 12. Mai 2017.

